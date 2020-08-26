Москва, , 11:09 — REGNUM 5 сентября в московском парке «Россия — Моя история» на ВДНХ откроется мультимедийная версия художественной выставки «Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве». Организаторами экспозиции стали ассоциация исторических парков «Россия — Моя история» при поддержке Министерства культуры РФ, при участии Российского военно-исторического общества. Выставка продлится до 5 октября и будет работать бесплатно.

Как сообщают организаторы выставки, цифровой проект стал продолжением художественной экспозиции «Память поколений», которая проходила с 4 ноября по 9 декабря 2019 года в Москве в центральном выставочном зале «Манеж» в рамках национального проекта «Культура». Эта уникальная экспозиция была организована в преддверии 2020 года, объявленного Годом памяти и славы и стала первым мероприятием празднования 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.

Мультимедийная экспозиция полотен «Память поколений» в историческом парке — первая сводная ретроспективная выставка, посвященная важнейшей для отечественной истории и отечественного искусства теме и включающая более 200 оживших шедевров XX века. Выставка познакомит посетителей с творчеством известных отечественных художников: А. Дейнеки, П. Корина, А. Пластова, П. Кончаловского, Кукрыниксов, Ю. Пименова, А. Самохвалова, Р. Фалька, А. Лактионова, В. Яковлева, И. Глазунова, В. Попкова, Г. Коржева и многих других.

С помощью современных цифровых технологий специалисты проекта оживили полотна советских шедевров: из статичного изображения они превратились в самостоятельные мини-новеллы, благодаря чему посетители мультимедийной выставки смогут перенестись в жизнь 1940-х годов и почувствовать себя участниками тех драматических событий. К примеру, вот письмо с фронта об окончании войны дрожит в руках «лактионовского» мальчика, а заунывный звук удаляющегося «Мессершмидта» обрывает жизнь участников трагической композиции «Фашист пролетел» Аркадия Пластова.

Информационные мультимедийные материалы помогут погрузиться в тематику и атмосферу военных лет, а также расскажут правду о Великой Отечественной войне, основанную на документах и свидетельствах эпохи.

«Тема Великой Отечественной войны — близка каждому жителю нашей страны. Нет ни одного человека в России и на всем постсоветском пространстве, кого бы она не коснулась. Хронологию тех страшных дней мы учим на уроках истории, но «Память поколений» не об этом. Она, как мне кажется, о самом главном — о человеке и о том, что война делает с его судьбой, даже если он не является прямым участником или свидетелем 4. Страх, ненависть к врагу, беспрецедентная смелость и решительность ценной собственной жизни отстоять свою землю, горечь прощания, страшное ожидание вестей о родных, радость победы, осмысление потомками — все эти чувства воплощены в картинах выставки. Благодаря мультимедиа мы смогли оживить полотна, чтобы погрузить посетителей в события тех дней. К примеру, наблюдая за ожившим полотном Гелия Коржева «Прощание», зритель понимает, что два самых близких человека в объятьях друг друга осознают, что прощаются навсегда. Эмоции, которые возникают от увиденного, не нуждаются ни в каких комментариях», — рассказал организатор выставки, директор ассоциации исторических парков «Россия — моя история» Есин Иван

Выставка охватывает творчество мастеров военного и послевоенного периода и состоит из 8 залов, расположенных в хронологической последовательности: «Начало войны», «Фронт», «Тыл и оккупация», «Победа», «Павшим вечная слава», «Старые раны. 1960-е», «Эхо прошедшей войны. 1970--е», «Во имя жизни. 1990−2010-е».

Первые залы экспозиции рассказывают о важнейших вехах Великой Отечественной: начало войны, бесчинство врага на оккупированных территориях, события на фронте и жизнь в тылу; показывают героизм защитников Советского Союза и, наконец, Победу. Вторая часть выставки, посвященная осмыслению тех страшных и героических лет в послевоенные годы, строится по хронологическому принципу.

Экспозиция пройдет в парке «Россия — моя история» на ВДНХ с 5 сентября по 5 октября. Вход свободный.

Подготовка проекта длилась более года. Экспозиция объединила собрания из 45 музеев страны.

Экспозицию, посвященную празднованию юбилея 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, почти одновременно покажут в 23 регионах страны от Москвы до Южно-Сахалинска.