Додома, , 11:01 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули получил разрешение избирательной комиссии баллотироваться на второй срок на всеобщих выборах в октябре. Об этом передает ВВС Swahili.

Во вторник, 25 августа, предоставил комиссии свои документы о выдвижении в качестве кандидата.

Ожидается, что его главным конкурентом станет кандидат от оппозиционной «Партии за демократию и прогресс» (CHADEMA) Тунду Лиссу, который вернулся в страну в прошлом месяце из Европы после того, как пережил покушение на убийство в 2017 году.

Ожидается, что в ближайшее время избирательная комиссия опубликует окончательный список кандидатов в президенты.

Избирательные кампании кандидатов официально начнутся в среду, 26 августа.

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