Джакарта, , 10:49 — REGNUM Старший экономист института развития экономики и финансов Иман Сугема заявил, что открытие вакцины от COVID-19 может способствовать восстановлению экономики Индонезии в 2021 году, сообщает Antara.

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"Это зависит от того, как быстро будет создана вакцина. Если она будет, экономика Индонезии резко вырастет с середины 2021 года», — заявил экономист.

Иман Сугема предсказал, что экономика страны в 2021 году могла бы преодолеть отметку в 5%.

Как сообщало ИА REGNUM, некоторые индонезийские продукты, включая морепродукты, могут в ближайшее время проникнуть на рынок Канады.

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