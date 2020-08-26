Киев, , 10:40 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский попросил украинских раввинов помочь решить проблему с притоком ортодоксальных иудеев в Умань. Об этом шла речь на встрече Зеленского с представителями иудейских религиозных организаций Украины, сообщила 25 августа пресс-служба офиса президента Украины.

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Президент Украины объяснил, что скопление большого числа паломников в условиях пандемии коронавируса может привести к взрыву заболеваемости.

«Это будет коллапс на Украине, потом это будет коллапс в других странах», — заявил он.

Напомним, в Умани похоронен иудейский религиозный деятель цадик Нахман, а его могила — место паломничества для представителей Брацлавской ветви хасидизма. Ежегодно в Умань приезжает 30−50 тыс. хасидов, чтобы отпраздновать Рош-ха-Шан — еврейский Новый год.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский заявил, что власти Украины ограничат паломничество хасидов в Умань по просьбе премьер-министра Израиля.

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