Киев, , 10:35 — REGNUM Экс-премьер Украины Алексей Гончарук (занимал пост с августа-2019 до начала марта этого года) заявляет, что новый политический сезон станет определяющим для президента Зеленского — либо состоится работа над ошибками, либо страна досрочно начнет готовиться к новым президентским выборам.

Алексей Гончарук Kmu.gov.ua

Об этом он пишет в статье для издания «Новое время», материал опубликован 26 августа.

Гончарук отмечает, что в новый политический сезон Украина входит на фоне адаптивного карантина и антирекордов по COVID-19; при этом в парламенте «монобольшинство полураспада», а новое правительство до сих пор без утвержденной программы действий.

Экс-премьер считает, что весенний локдаун был «панической ошибкой» властей — «примерно как применение химиотерапии при первых проявлениях простуды». К настоящему моменту «экономический иммунитет» общества почти уничтожен, поэтому даже если подобное решение (введение жесткого карантина) вновь примут — его просто не будут выполнять на местах.

Далее он перечисляет все актуальные проблемы власти Зеленского — провал реформы правоохранительных органов, возможное откладывание земельной реформы под давлением «популистски-оппозиционного крыла», нелепый протекционизм, когда за риторикой «покупай украинское» маскируют интересы финансово-промышленных групп.

Резюмируя, Гончарук вспоминает цитату «великого друга Украины» сенатора Джона Маккейна — «Украина будет уменьшаться, пока не изменится».

«Непонимание этого тезиса может стоить стране очень дорого. Поэтому реформы для Украины — не прихоть, а жизненная необходимость… Эта осень может стать «Рубиконом», на котором власти придется определяться, куда она движется: вперед, как было обещано стране год назад, — или назад, прикрывая свое тихое отступление «покраской заборов»», — заявил экс-премьер.

ИА REGNUM напоминает, что Рада уволила правительство Гончарука в начале марта этого года. Президент Зеленский в целом позитивно оценил его работу, отметив, что сделано немало важных вещей, но Украине, по его словам, нужно еще больше реформ.