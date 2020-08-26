Москва, , 10:31 — REGNUM Соглашение о предоставлении гарантированного объема вакцины против коронавируса подписали представители Российского фонда прямых инвестиций и казахстанской компании «СК-Фармация», сообщили 26 августа в пресс-службе правительства Казахстана.

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Казахстанская делегация во главе с заместителем председателя правительства республики Романом Скляром посетила Москву. Стороны обсудили актуальные вопросы промышленной кооперации, а также приобретение и применение вакцины против COVID-19.

Отмечается, что Казахстан закупит вакцину после прохождения всех стадий испытания. Необходимый объем готов произвести Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Состоялись также переговоры глав Минздрава России и Казахстана Михаила Мурашко и Алексея Цоя. Они подписали протокол о дальнейшем сотрудничестве между министерствами.

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