Сыктывкар, 26 августа 2020, 10:21 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы республики Коми Владимир Уйба встретился с бывшим начальником вертолетной площадки в Ижме Сергеем Сотниковым в рамках двухдневной рабочей поездки в муниципалитет. По итогам встречи Владимир Уйба поручил Минпрому республики подготовить в адрес Росимущества обращение о передаче аэропортового комплекса в селе Ижма из федеральной собственности в республиканскую.
В 2020 году, 7 сентября, исполняется 10 лет со дня героической посадки ТУ-154 в Ижме. Сергей Сотников, который в то время работал начальником ижемского аэропорта и был очевидцем случившегося, поделился с Владимиром Уйба воспоминаниями.
Самолет авиакомпании «Алроса» выполнял рейс из города Полярный в Москву. Через три с половиной часа после взлёта на борту произошло полное отключение электропитания и бортовых навигационных систем. Экипаж принял решение сесть на заброшенной полосе.
Благодаря профессионализму лётчиков, а также хорошему состоянию взлетной полосы, наличию осевой разметки и входных щитов, которые сохранил начальник вертолетной площадки Сергей Михайлович Сотников, удалось благополучно посадить самолёт и спасти жизни 81 человека — 9 членов экипажа и 72 пассажиров.
Владимир Уйба осмотрел состояние здания ижемского аэропорта и вертолетной площадки. Поскольку они находятся в федеральной собственности, республика не может вкладывать средства в ремонт и реконструкцию имущественного комплекса аэропорта.