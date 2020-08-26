Сыктывкар, , 10:21 — REGNUM Временно исполняющий обязанности главы республики Коми Владимир Уйба встретился с бывшим начальником вертолетной площадки в Ижме Сергеем Сотниковым в рамках двухдневной рабочей поездки в муниципалитет. По итогам встречи Владимир Уйба поручил Минпрому республики подготовить в адрес Росимущества обращение о передаче аэропортового комплекса в селе Ижма из федеральной собственности в республиканскую.

В 2020 году, 7 сентября, исполняется 10 лет со дня героической посадки ТУ-154 в Ижме. Сергей Сотников, который в то время работал начальником ижемского аэропорта и был очевидцем случившегося, поделился с Владимиром Уйба воспоминаниями.

Самолет авиакомпании «Алроса» выполнял рейс из города Полярный в Москву. Через три с половиной часа после взлёта на борту произошло полное отключение электропитания и бортовых навигационных систем. Экипаж принял решение сесть на заброшенной полосе.

Благодаря профессионализму лётчиков, а также хорошему состоянию взлетной полосы, наличию осевой разметки и входных щитов, которые сохранил начальник вертолетной площадки Сергей Михайлович Сотников, удалось благополучно посадить самолёт и спасти жизни 81 человека — 9 членов экипажа и 72 пассажиров.

Владимир Уйба осмотрел состояние здания ижемского аэропорта и вертолетной площадки. Поскольку они находятся в федеральной собственности, республика не может вкладывать средства в ремонт и реконструкцию имущественного комплекса аэропорта.

«Мы должны сохранить вертолётную площадку в Ижме, — заявил Владимир Уйба, — В ближайшей перспективе она будет востребована. Сейчас мы проводим огромную работу по стабилизации деятельности регионального авиаперевозчика — компании «Комиавиатранс». Арендуем самолёты АН-24, приобретаем новые вертолёты. Это позволит возобновить внутрирегиональные авиаперевозки. И, конечно, у ижемской вертолётной площадки обязательно должно быть место в этой программе развития. Поэтому будем обращаться в Росимущество, чтобы забрать её в собственность республики, обслуживать и эксплуатировать».