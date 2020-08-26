Джакарта, , 10:12 — REGNUM Некоторые индонезийские продукты, включая морепродукты, могут в ближайшее время проникнуть на рынок Канады, сообщает Kompas.

«Страны-экспортеры морепродуктов, такие как Таиланд и Вьетнам, испытывают трудности с поставками в разгар пандемии», — заявил генеральный консул Индонезии в Торонто Леонард Хутабарат.

Пандемия все больше открывает возможности для микро-, малых и средних предприятий Индонезии.

«Самая большая проблема для продуктов, поступающих на канадский рынок, связана с производительностью, конкурентоспособностью и доступом на рынок», — заявил генеральный консул Индонезии.

Издание отмечает, что Индонезия в настоящее время не имеет соглашения о свободной торговле с Канадой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Индонезия как председатель Совета Безопасности ООН возглавила онлайн-заседание, на котором обсуждалась проблема Палестины.

Читайте ранее в этом сюжете: Индонезия возглавила заседание СБ ООН по ситуации в Палестине

Читайте развитие сюжета: Создание вакцины будет способствовать росту экономики Индонезии — мнение