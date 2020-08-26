Джакарта, , 09:55 — REGNUM Индонезия как председатель Совета Безопасности ООН возглавила онлайн-заседание, на котором обсуждалась проблема Палестины, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Мы должны гарантировать, что план Израиля по аннексии Палестины прекратится навсегда», — заявил постоянный представитель Индонезии при ООН в Нью-Йорке Диан Трианшах Джани, подчеркнув «незаконность» аннексии.

«С этой целью Индонезия поощряет возобновление переговорного процесса, особенно между связанными сторонами в регионе», — отметил Диан Трианшах Джани.

Большинство государств — членов Совета Безопасности ООН подтвердили свою поддержку урегулированию израильско-палестинского конфликта на основе международного права.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в Польше открыла неделю Индонезии — 2020 в честь празднования 65-й годовщины установления дипломатических отношений между Индонезией и Польшей.

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