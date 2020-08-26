Омск, , 09:54 — REGNUM Мэр Омска Оксана Фадина назначила директором департамента жилищной политики города Елену Мацкевич. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 августа в мэрии Омска.

Елена Мацкевич вступает в новую должность с 26 августа 2020 года.

Справка: Елена Мацкевич родилась в июле 1975 года. Окончила Омский государственный педагогический университет, Омский юридический институт. В администрации города работает около 15 лет. С 2012 года являлась заместителем директора департамента жилищной политики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске руководителем департамента городского хозяйства с 24 августа назначен Алексей Фоминых.

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