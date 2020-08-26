Варшава, , 09:46 — REGNUM Посол Индонезии в Польше Сити Нуграха Маулудиа открыла неделю Индонезии — 2020 в честь празднования 65-й годовщины установления дипломатических отношений между Индонезией и Польшей, сообщает Antara.

«Мы официально объявляем об открытии недели Индонезии — 2020», — объявила посол Индонезии в Польше на приеме, на котором присутствовали представители дипломатических кругов и министерства иностранных дел Польши.

В рамках недели Индонезии — 2020 в Польше пройдут различные тематические выставки, вебинары, а также другие мероприятия.

Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди в видеообращении подчеркнула важность укрепления двустороннего сотрудничества между странами в условиях пандемии.

Стороны подчеркнули необходимость развития отношений в сфере образования, исследований и разработок, биотехнологий, пищевых продуктов и фармацевтики.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия и Канада намерены поддержать малые и средние предприятия, особенно те, которые принадлежат женщинам.

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