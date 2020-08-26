Анадырь, , 09:35 — REGNUM В ходе тактических учений, проводимых Тихоокеанским флотом (ТОФ) с группировкой сил в дальней морской зоне, корабли ТОФ провели в Анадырском заливе Берингова моря артиллерийские стрельбы по надводным целям. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.

Первыми у берегов Чукотки по морскому буксируемому щиту, имитирующему надводный боевой корабль условного противника, 25 августа отстрелялись артиллерийские расчёты большого противолодочного корабля (БПК) «Адмирал Пантелеев».

26 августа такую же надводную цель огнём из 100-мм артиллерийских установок А-190 успешно поразили корабли тактической группы ТОФ, в состав которой входят корветы «Громкий» и «Совершенный». Последними буксируемую мишень расстреляли артиллеристы малого противолодочного корабля (МПК) «Усть-Илимск».

Буксировку мишеней для выполнения кораблями боевого упражнения проводил морской буксир отряда судов обеспечения Войск и сил на Северо-востоке России. Контроль за выполнением стрельб осуществлялся с помощью беспилотного летательного аппарата «Форпост».

Как сообщало ИА REGNUM, лётчики-истребители отдельного смешанного авиационного полка Тихоокеанского флота (ТОФ), дислоцированного на Камчатке, отработали перехват условного нарушителя воздушного пространства России на высотах, близких к предельным.

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