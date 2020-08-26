Париж, , 09:28 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин защитил право женщин загорать топлес, сообщает Ouest-France.

Жеральд Дарманин выступил в защиту права женщин загорать топлес и выразил сожаление по поводу ошибки, допущенной жандармами Сент-Мари-де-ла-Мер, которые выступили против загорания топлес.

Издание отмечает, что женщины в возрасте от 18 до 25 лет говорят о страхе преследований, страхе критики в адрес своего тела или страхе, что мужчины будут пристально смотреть на них.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным, опубликованным службой общественного здравоохранения Франции, за последние 24 часа во Франции было зарегистрировано более 3000 новых случаев заражения SARS-CoV-2.

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