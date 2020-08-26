Сеул, , 09:29 — REGNUM Премьер-министр Южной Кореи настоятельно рекомендовал врачам прекратить забастовку и вернуться к своим обязанностям в соответствии с постановлением правительства. Об этом сообщает KBS.

Известно, что данное заявление было озвучено в ходе совещания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофам (CDSCHQ).

По словам Чон Сэ Гюна, граждане страны не приемлют подобные коллективные действиям врачей, ставящие под угрозу жизни пациентов.

26 августа в 8:00 по местному времени на основании статьи 59 закона «О медицинских услугах» правительство выпустило постановление, согласно которому медработники, работающих в больницах столичного региона, должны вернуться к своим обязанностям.

В настоящее время правительство и представители Korean Intern Resident Association продолжают переговоры, однако стороны пока так и не пришли к консенсусу.

Напомним, что врачи-стажёры, работающие в больницах Южной Кореи, объявили забастовку в знак протеста против плана по реформированию системы здравоохранения. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

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