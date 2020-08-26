Рязань, , 09:21 — REGNUM На международном конкурсе «Авиадартс-2020» российская команда выиграла третий этап — воздушная разведка — и укрепила своё лидерство. Об этом 26 августа пресс-служба «АрМИ-2020» сообщает на сайте Минобороны РФ.

В данном упражнении лётчики должны были за 12 минут без использования технических средств обнаружить пять разнообразных целей на площади 50 квадратных километров. Определив наибольшее количество целей с максимальной точностью и за минимальное время, лётчики ВКС России нарастили свой отрыв от занимающей второе место команды из Белоруссии.

В следующие дни конкурса, который продлится до 5 сентября, военным лётчикам предстоит состязаться в боевом применении всех видов вооружения по наземным целям.

Напомним, в международном конкурсе «Авиадартс-2020» принимают участие команды России и Белоруссии — более 40 экипажей, выступающих на своей авиационной технике. Итоговый зачёт будет проводиться в четырёх номинациях: истребительная авиация, штурмовая авиация, армейская авиация на боевых и армейская авиация на транспортно-боевых вертолётах.

Как сообщало ИА REGNUM, в первый лётный день состязания проводились по задачам «воздушная навигация» и «техника пилотирования», при выполнении которых российские лётчики завоевали первые и вторые места и возглавили командный зачёт.

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