Вена, 26 августа 2020, 09:00 — REGNUM Посол Узбекистана в Австрии Абат Файзуллаев вручил копии верительных грамот начальнику управления протокола федерального министерства европейских и иностранных дел Австрии Энно Дрофенику, сообщает агентство «Дунё».
Узбекистанский дипломат также встретился с послом Австрии в Узбекистане и главой департамента стран Восточной Европы, Южного Кавказа и Средней Азии МИД Австрии.
Во время переговоров стороны обсудили развитие двусторонних отношений. Собеседники отметили, что австрийско-узбекистанские отношения характеризуются позитивной динамикой. Стороны также обсудили планы по организации встреч предпринимателей двух стран.
Ранее должность посла Узбекистана в Австрии занимал Шерзод Асадов.
Читайте также: Узбекистан назначил нового посла в Австрии