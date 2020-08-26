Вашингтон, , 08:54 — REGNUM США предлагают Ираку и Турции совместно очистить северный иракский регион Синджар от вооружённых формирований, включая Рабочую партию Курдистана (РПК), и работать над созданием там гражданской администрации. Об этом первый заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Джоуи Худ 25 августа сообщил журналистам в ходе телефонного брифинга, посвящённого итогам прошедших 19 августа в Вашингтоне американо-иракских переговоров.

По его словам, для начала процесса урегулирования «нет места лучше, чем Синджар», где региональное правительство Курдистана, правительство Ирака и Турция могли бы совместно работать «при консультации и поддержке со стороны Соединённых Штатов и других стран коалиции».

«Такие места, как Синджар, могли бы быть зачищены от нерегулярных вооружённых отрядов, в том числе РПК, и там была бы учреждена гражданская администрация, работающая во благо людей и принятая населением», — заявил Худ, подчеркнув, что для этого Турция и Ирак могли бы тесно работать вместе, при условии соблюдения суверенитета Ирака и учёте «легитимных интересов Турции в области безопасности».

Как сообщало ИА REGNUM, боевые самолёты ВВС Турции 21 августа нанесли серию авиаударов по северной части Ирака — провинции Дахук, входящей в состав Иракского Курдистана.

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