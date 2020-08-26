Париж, , 08:52 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал повсюду в стране принять «четкие правила» для борьбы с распространением коронавируса, передает BFM TV.

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"Я собрал совет по безопасности, чтобы организовать начало нового учебного года в наилучших возможных условиях с учетом эволюции эпидемии. Школа, работа, общественные места: повсюду четкие правила, позволяющие каждому восстановить уверенность в себе», — отметил глава государства.

«Чтобы преодолеть кризис в области здравоохранения, мы должны научиться жить с вирусом. Нет неизбежности: если мы проявим единство и чувство ответственности, мы добьемся успеха», — заверил Эммануэль Макрон.

Президент и министры ознакомились с протоколами о состоянии здоровья, поскольку с 1 сентября ношение защитной маски будет обязательным в компаниях, колледжах и школах.

«План стимулирования экономической, экологической и социальной реконструкции будет представлен уже на следующей неделе», — подтвердил Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, Франция выражает глубокую обеспокоенность преступным деянием, совершенным против Алексея Навального, одного из игроков российской политической жизни.

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