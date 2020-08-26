Париж, , 08:30 — REGNUM Франция выражает глубокую обеспокоенность преступным деянием, совершенным против Алексея Навального, одного из игроков российской политической жизни, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Нам стало известно о предварительных результатах, опубликованных врачами в Берлине, которые указывают на то, что Алексей Навальный стал жертвой отравления», — говорится в заявлении МИД Франции.

В министерстве иностранных дел Франции заявили, что важно, чтобы российские власти провели быстрое и прозрачное расследование, которое установит обстоятельства совершения этого деяния.

«Лица, виновные в этом акте, должны быть выявлены и привлечены к ответственности», — отметили в ведомстве.

«Мы желаем Алексею Навальному скорейшего выздоровления и подтверждаем готовность Франции, выраженную президентом Республики, оказать ему и его родственникам нашу поддержку в этих сложных обстоятельствах», — говорится в заявлении министерства.

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