Киев, 26 августа 2020, 08:37 — REGNUM В Киеве на бульваре Дружбы Народов произошла перестрелка между членами экстремистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и активистами организации «Патриоты — за жизнь», сообщило 25 августа издание «Обозреватель».
Радикалы заявили, что представители организации, связанной с парламентской партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), якобы «напали» на участников гражданской войны в Донбассе.
В свою очередь депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива сообщил, что неонацисты пытались похитить регионального руководителя организации «Патриоты — за жизнь» Олега Ширяева.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Полтаве был задержан член неонацистского бандформирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которого подозревают в том, что он бросил гранату в офис ОПЗЖ.
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