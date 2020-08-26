Киев, , 08:37 — REGNUM В Киеве на бульваре Дружбы Народов произошла перестрелка между членами экстремистской организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и активистами организации «Патриоты — за жизнь», сообщило 25 августа издание «Обозреватель».

Радикалы заявили, что представители организации, связанной с парламентской партией «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ), якобы «напали» на участников гражданской войны в Донбассе.

«В результате сами же и получили по голове, убежали и спрятались. Бежали так быстро, что в процессе теряли оружие, а также двух людей… Надеюсь, они уже после первой попытки нападения поняли, где их место», — рассказали в штабе Нацкорпуса (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В свою очередь депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива сообщил, что неонацисты пытались похитить регионального руководителя организации «Патриоты — за жизнь» Олега Ширяева.

«Сегодня 15 человек пытались украсть регионального руководителя Олега Ширяева. И данная провокация у них провалилась. Они думают, что подобными действиями вселят в нас страх», — прокомментировал парламентарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Полтаве был задержан член неонацистского бандформирования «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которого подозревают в том, что он бросил гранату в офис ОПЗЖ.

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