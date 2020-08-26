Париж, , 08:09 — REGNUM Франция решительно осуждает террористические атаки на Филиппинах, сообщает внешнеполитическое ведомство страны.

«Франция осуждает террористические атаки, в результате которых по меньшей мере пятнадцать человек погибли и десятки получили ранения на острове Холо на юге Филиппин», — говорится в заявлении МИД Франции.

МИД Франции выражает соболезнования семьям погибших и желает скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как сообщало ИА REGNUM, жительницу Индонезии подозревают в причастности к взрывам, которые потрясли остров Холо на Филиппинах.

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