Ульяновск, , 07:55 — REGNUM В Ульяновске продолжаются судебные разбирательства по искам в отношении кандидатов в депутаты столичного парламента от КПРФ. Решением областного суда двое из них лишены регистрации, два иска отозваны, пишет «Коммерсантъ».

Иски в отношении претендентов от КПРФ подали кандидаты от партии «Коммунисты России». Отмечается, что Ленинский районный суд Ульяновска принял решение по отмене регистрации 19 кандидатов от КПРФ на выборах в гордуму — на решение суда первой инстанции поданы жалобы.

25 августа Ульяновский областной суд рассмотрел первые четыре апелляционные жалобы кандидатов, оставив без изменения решения о лишении регистрации двух претендентов от КПРФ. Два других иска «Коммунисты России» отозвали.

Рассмотрение других апелляционных жалоб состоится 27−28 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, иски носят однотипный характер и сводятся к тому, что КПРФ предоставила в избирательную комиссию выписки из постановления партийной конференции о выдвижении кандидатов вместо самого постановления.

Напомним, в гордуме Ульяновска будет замещено 40 мандатов, всего зарегистрировано 345 претендентов. В том числе максимальное число кандидатов выдвинули три парламентские партии — «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. «Коммунистов России» представляют 39 кандидатов, от регионального движения «Против всех» зарегистрированы 37 претендентов, от «Партии роста» — 36, «Справедливой России» — 34, «Родину» и «Гражданскую платформу» представляют соответственно восемь и семь кандидатов.

Отметим, что на 132 участках в Ульяновске будут использованы комплексы обработки избирательных бюллетеней, на других 260 участках будет применяться технология QR-кода.

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