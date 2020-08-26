Вашингтон, , 07:27 — REGNUM Политику китайских властей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) КНР может признать геноцидом руководство США, сообщает издание Politico со ссылкой на свои источники.

По данным газеты, обсуждение указанной темы находится на начальном этапе. Решение будет принято на уровне трех ведомств США: Госдепа, министерства внутренней безопасности и совета национальной безопасности при Белом доме (СНБ).

В случае, если действия Пекина не удастся представить как «геноцид», то в Вашингтоне при обвинении китайских властей могут использовать термины «преступления против человечности» или «этнические чистки».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее США ввели санкции против управления общественной безопасности СУАР за якобы нарушение прав человека.

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