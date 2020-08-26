Ла-Пас, , 06:51 — REGNUM Протест аргентинским властям после встречи заместителя министра общественных работ Аргентины Эдгардо Депертри и бывшего президента Боливии Эво Моралеса выразило временное правительство Боливии, сообщает издание Pagina Siete.

Нота была передана через аргентинское посольство в Ла-Пасе. Боливийские власти также призвали аргентинские власти не вмешиваться в будущие всеобщие выборы в Боливии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временное правительство Боливии заподозрило Эво Моралеса в растлении несовершеннолетних.

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