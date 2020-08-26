Гонконг, Китай, 26 августа 2020, 06:39 — REGNUM Не менее 16 человек задержаны в Гонконге полицией по делу об участии в прошлогодних антиправительственных демонстрациях, сообщает портал «HK01».
В списках задержанных числятся и двое членов парламента административного района от Демократической партии — Тед Хуэй и Лам Чуктин.
В правоохранительных органах отказались комментировать эту ситуацию.
Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Гонконге были задержаны четверо активистов, выступавших за независимость этого специального административного района от Китая. Их обвинили в нарушении недавно принятого закона о защите нацбезопасности.
Читайте ранее в этом сюжете: В Гонконге арестован медиамагнат и оппозиционер Джимми Лай