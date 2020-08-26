Вашингтон, , 06:10 — REGNUM Соединённые Штаты будут развивать программы, предполагающие создание ракет средней и меньшей дальности, заявил 25 августа госсекретарь США Майкл Помпео перед участниками предвыборного общенационального съезда Республиканской партии.

По его словам, ракеты в США будут создаваться в противовес имеющемуся арсеналу России, и потому Вашингтон отказался от соблюдения условий «вредного договора».

«Америка покинула вредный договор, чтобы наша страна могла строить ракеты, дабы сдерживать российскую агрессию», — сказал Помпео.

Напомним, в июле 2019 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе из двустороннего Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, действовавшего с 1987 года. Позже президент РФ Владимир Путин, реагируя на соответствующий шаг руководства США, подписал указ о приостановлении выполнения Москвой ДРСМД. Договор утратил силу 2 августа 2019 года.

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