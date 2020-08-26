Вашингтон, , 06:11 — REGNUM Президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании отсидевшего в прошлом за ограбление банка и занявшегося благотворительностью Джона Пондера. Об этом 25 августа, за несколько часов до начала трансляции второго дня съезда Республиканской партии, сообщила пресс-служба администрации президента.

В распространённой видеозаписи, которая также демонстрировалась на съезде, показывается процедура подписания Трампом в Белом доме указа о помиловании в присутствии Пондера, его жены и отправившего его в тюрьму специального агента ФБР Ричарда Бизли.

«В возрасте 38 лет он был арестован за ограбление банка. Во время отбывания тюремного срока Джон начал читать Библию и слушать христианское радио… Уже после освобождения в его дверь однажды кто-то постучал. Это был отправивший его в тюрьму специальный агент ФБР Ричард Бизли, который сказал: «Я хочу, чтобы ты знал, что я молился за тебя». Теперь Ричард и Джон — лучшие друзья», — рассказал Трамп.

После выхода на свободу Пондер создал благотворительную организацию, которая помогает бывшим заключённым начать новую жизнь. Благодаря президентскому помилованию с него теперь будет снята судимость.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп намерен подписать указ о помиловании «очень и очень важного человека». По словам президента, это не его бывший помощник по национальной безопасности Майкл Флинн и не экс-сотрудник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден.

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