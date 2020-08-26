Вашингтон, 26 августа 2020, 06:03 — REGNUM Торжественная церемония натурализации новых американских граждан прошла в Белом доме под руководством президента США Дональда Трампа, передает телеканал Fox News.
Мероприятие проводилось в рамках предвыборного съезда Республиканской партии. При этом о церемонии нигде заранее не сообщалось.
Паспорта США получили пять человек — выходцы из Боливии, Ливана, Индии, Судана и Ганы, которые последние несколько лет постоянно проживают на американской территории.
Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа Дональд Трамп бывшего грабителя банка Джона Пондера.