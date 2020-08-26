Вашингтон, , 05:35 — REGNUM Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден, вероятно, не сможет дожить до дня инаугурации президента в 2021 году, заявил 25 августа член Республиканской партии США, вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест, выступая перед своими сторонниками. Об этом пишет газета The Washington Post.

«Я хочу сказать, все мы знаем, что «сонный Джо», вероятно, не дотянет до 20 января (дата инаугурации — прим ИА REGNUM.)», — сказал политик.

В ходе выступления он предположил, что описанное им развитие событий приведёт к тому, что президентом США станет соратница Байдена, кандидат в вице-президенты Камала Харрис.

Напомним, сегодня Байдену 77 лет, и его политические оппоненты указывают на его возраст, как на помеху при выполнении президентских полномочий. Сам Байден ранее говорил, что в случае победы на выборах президента он мог бы пойти и на второй срок и возраст не стал бы для него помехой.

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