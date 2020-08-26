Рига, , 05:08 — REGNUM Решение запретить въезд в Латвию для 30 официальных лиц Белоруссии приняли латвийские власти, заявил глава МИД республики Эдгар Ринкевич на пресс-конференции.

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В Риге считают, что включенные в санкционный перечень чиновники якобы ответственны за фальсификацию результатов на прошедших 9 августа выборах президента Белоруссии.

Кроме того, латвийские власти подозревают фигурантов списка в причастности к применению насилия в отношении участников акций протеста, которые начались после дня голосования.

Ограничения затронут должностных лиц в аппарате президента Белоруссии Александра Лукашенко, в центральной избирательной комиссии республики, а также в МВД и КГБ страны. Список будет обнародован 27 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа Эдгар Ринкевич заявил, что латвийское правительство не признает бывшего кандидата на пост президента Белоруссии Светлану Тихановскую победителем на прошедших выборах.

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