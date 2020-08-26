Тегеран, , 08:15 — REGNUM 25 августа генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф встретились в столице страны Тегеране. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Тем временем Мариано Гросси в своем послании сослался на свою встречу с главой Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Али Акбаром Салехи, заявив, что обе стороны работают над достижением соглашения о деятельности по проверке и обеспечению комплексных гарантий.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ написал в своем твиттере, что отправится в Тегеран для проведения встреч с иранскими властями, чтобы обсудить нерешенные вопросы, связанные с гарантиями в Иране. «Я надеюсь наладить плодотворный и кооперативный канал прямого диалога. Это необходимо», — заявил он.