Тегеран, , 08:20 — REGNUM 25 августа глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Али Акбар Салехи высоко оценил свои конструктивные переговоры с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Мариано Гросси, заявив, что Иран и МАГАТЭ открыли новую главу сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Выступая на совместной пресс-конференции с главой МАГАТЭ, Салехи заявил, что сотрудничество Ирана и международного органа будет развиваться активнее, чем когда-либо.

Он выразил надежду, что этот визит удовлетворит интересы обеих сторон таким образом, что МАГАТЭ в дальнейшем будет действовать на основе Устава ООН и в рамках соглашения о гарантиях и Дополнительного протокола, который Иран принял добровольно.

«Были проведены конструктивные переговоры, и предполагается, что МАГАТЭ будет работать профессионально и независимо, а Иран — в рамках своих обязательств», — отметил Салехи.