Тегеран, , 08:21 — REGNUM 25 августа генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси провел в Тегеране переговоры с главой Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Али Акбаром Салехи.

Глава МАГАТЭ прибыл в Тегеран с целью провести двусторонние переговоры с иранскими официальными лицами. Гросси и Салехи обсудили текущее взаимодействие между двумя сторонами в атомной отрасли, а также пути активизации совместного сотрудничества.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ написал в своем «Твиттере»: «В понедельник я отправлюсь в Тегеран для проведения встреч с иранскими властями, чтобы обсудить нерешенные вопросы, связанные с предоставлением гарантий. Я надеюсь наладить плодотворный и кооперативный канал прямого диалога. Это необходимо».

В прошлом месяце он опубликовал доклад, в котором признал, что Иран сотрудничает с международным институтом в проведении инспекций иранских ядерных объектов без предварительного уведомления.