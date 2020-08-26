Тегеран, , 08:23 — REGNUM 24 августа старший помощник министра иностранных дел Ирана по специальным политическим вопросам Али Асгар Хаджи и заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал на встрече в Женеве (Швейцария) обсудили последние события в Сирии. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 25 августа.

Хаджи, возглавляющий высокопоставленную делегацию, встретился со своим турецким коллегой на полях третьего заседания Конституционного комитета Сирии в Женеве.

В ходе встречи дипломаты вновь подтвердили уважение к национальному суверенитету, единству и территориальной целостности Сирии, согласованным гарантом Астанинского формата, и подчеркнули необходимость дальнейшего поддержания политического процесса в рамках Конституционного комитета и борьбы с терроризмом.

Напомнив о своем визите в Сирию и встречах с сирийским президентом и другими официальными лицами, Хаджи выразил готовность Ирана продолжать оказывать поддержку соседнему государству.

Онал, в свою очередь, выразил готовность Анкары продолжить переговоры в рамках Астанинского процесса и провести консультации с Ираном по этой и иным региональным темам.