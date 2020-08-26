Дамаск, , 04:00 — REGNUM Временный мост через реку Евфрат в провинции Дейр-эз-Зор для переброски военной техники навели совместно российские и сирийские военнослужащие, заявил начальник переправы Николай Глухов в ходе общения с журналистами.

По его словам, место для пересечения водной преграды было выбрано исходя из глубины и силы течения реки. После наведения моста военные отработали по нему проход военной техники под дымовой завесой.

Отмечается, что на Евфрате также работает и временная паромная, которая необходима для преодоления реки в сезон дождей, когда фиксируется значительный подъем уровня воды.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа представитель российской группировки в Сирии заявил, что в центральной части этой арабской республики была проведена широкомасштабная военная операция против незаконных вооруженных группировок. В результате уничтожено 327 террористов и 134 укрытия.

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