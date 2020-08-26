Токио, , 03:59 — REGNUM Министр обороны Японии Таро Коно отменил планируемый ранее осмотр с воздуха островов Сенкаку (Дяоюйдао), являющихся предметом территориального спора между Японией и Китаем. Об этом 26 августа сообщает газета Sankei.

По информации газеты, глава японского оборонного ведомства планировал осмотреть Сенкаку с воздуха во время визита в южную префектуру Окинава, что стало бы первым подобным шагом с его стороны. Однако военное командование Сил самообороны и администрация Окинавы настаивали, что этот шаг обязательно спровоцирует острую реакцию Китая и приведёт к обострению двусторонних отношений. В связи с чем вопрос воздушного осмотра острова, который находился в финальной стадии согласования, в последний момент был отложен.

По словам источника газеты в правительстве, хотя в настоящее время Коно принял решение отменить этот осмотр, «в итоге он может его совершить».

Как сообщало ИА REGNUM, Япония направила Китаю официальный протест в связи с пребыванием сторожевых кораблей КНР у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море на протяжении уже 100 дней.

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