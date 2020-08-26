Пхеньян, , 03:11 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын провел заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии Кореи 25 августа, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«На заседании тщательно проверили государственную чрезвычайно-противоэпидемическую готовность к мировому здравоохранительному кризису и глубоко обсудили соответствующие вопросы по дальнейшему улучшению и усилению противоэпидемической работы», — говорится в сообщении.

В ходе заседания были выявлены недостатки в организации противоэпидемиологической работы в стране и создаю мер по противодействию завоза коронавирусной инфекции в Северную Корею. По итогам совещания был создан перечень поручений по улучшению работы по борьбе с COVID-19.

Также обсуждалась и борьба с возможными последствиями мощного тайфуна, который приближается к территории КНДР. Ким Чен Ын поручил разработать меры по минимизации ущерба для жителей страны и сельского хозяйства.

«Уважаемый высший руководитель подчеркнул, что должны интенсивно провести пропагандистское наступление для того, чтобы подвести работников, членов партии и трудящихся к точному пониманию важности работы по предотвращению ущерба от тайфуна и методов реагирования на критические положения, а также принять срочные меры для предотвращения ущерба от тайфуна во всех отраслях народного хозяйства», — подчеркивает ЦТАК.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американская газета The New York Post со ссылкой на источник утверждала, что лидер КНДР Ким Чен Ын якобы находится в коме.

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