Хабаровск, , 03:31 — REGNUM В Хабаровском крае по инициативе врио губернатора Михаила Дегтярёва продолжается формирование Народного совета. Уже поступило более 200 заявлений от желающих активно участвовать в жизни региона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном правительстве.

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За неделю поступило 229 заявлений от жителей региона, из них 220 — через специальную форму на портале «Голос27». Претендентам необходимо заручиться поддержкой своих сторонников. Постепенно по каждой кандидатуре на онлайн-площадке открывается рейтинговое голосование.

Для включения в Народный совет необходимо получить не менее 250 голосов в поддержку. На данный момент уже есть пять претендентов, которые набрали минимальный порог голосов.

Кроме того, поступило семь заявлений от активных блогеров в социальных сетях. Ещё два человека уже предоставили подписные листы в свою поддержку.

Активно формируется и список кандидатов, которые могут присоединиться к работе совета по личному приглашению Михаила Дегтярёва. Пока в списке 20 человек. Это политологи, социологи, учёные, активные жители из районов края.

Заявки на вступление в Народный совет принимаются до 9 сентября включительно.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Дегтярёв предложил создать при правительстве Хабаровского края Народный совет, который будет носить консультативный характер. В новый орган войдут лидеры-общественники.