Иерусалим, , 02:58 — REGNUM Истребители ВВС Израиля совершают разведывательные полёты над приграничными районами Ливана после инцидента с проволочными заграждениями на границе. Об этом 26 августа сообщает телеканал Al-Hadath.

Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Авишай Андрае заявил об обнаружении на границе Израиля с Ливаном прохода в проволочных заграждениях, после чего израильская артиллерия выпустила над ливанским пограничным районом вблизи населённых пунктов Хоула и Мейс-эль-Джебель несколько осветительных ракет. Командованием Армии обороны Израиля объявлена частичная тревога, на севере Галилеи перекрыты дороги, жителям рекомендовано не покидать своих домов.

Напомним, 27 июля на границе Израиля с Ливаном произошло вооружённое столкновение израильских военных с отрядом «Хезболлы».

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время в связи с предположением о возможном проникновении с территории Ливана вооружённой группы «Хезболлы» военные прочёсывают местность около приграничного посёлка Манара. В штаб северного военного округа для наблюдения за проведением операции вылетел премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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