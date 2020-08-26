Сана, , 02:15 — REGNUM Переговоры по Эр-Риядскому соглашению с йеменским правительством решил приостановить Переходный совет Южного Йемена, сообщает Reuters со ссылкой на заявление сепаратистов.

Переговоры касаются сделки по формированию в стране единого правительства, которая была принята в ноябре 2019 года. В совете объяснили свое решение эскалацией вооруженного конфликта со стороны правительственных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля Переходный совет Южного Йемена в рамках соглашения с центральным правительством объявил об отказе от самоуправления в семи южных провинциях страны.

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