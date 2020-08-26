Киев, , 02:12 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский готов к открытому диалогу с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил 25 августа в интервью телеканалу Euronews.

«Я не боюсь прямого диалога с президентом России. Я думаю, что это правильно», — сказал украинский лидер.

По его словам, такой диалог позволит сторонам приблизиться к прекращению войны в Донбассе, и он необходим вне зависимости от того, «как разные люди или разные регионы реагируют на это».

Зеленский напомнил, что разговаривал с Путиным перед вступлением в силу перемирия 27 июля 2020 года. Тогда два лидера обсудили вопросы соблюдения режима прекращения огня, и, по мнению президента Украины, получили видимый результат.

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