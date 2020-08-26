Москва, , 01:58 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко будет оставаться главой независимого государства не больше двух лет, а после белорусские власти попросят Москву принять республику в состав РФ. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

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По его мнению, на такой шаг Минск пойдет вынуждено.

Владимир Жириновский «Тяжело сегодня быть самостоятельным государством. Денег на это нет. Поэтому Лукашенко пробудет президентом независимой Белоруссии ещё год, ну, два. Но в конечном счете Белоруссия по примеру Прибалтики в 1940 году должна обратиться к Москве с просьбой о вступлении в состав России».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа, на следующий день после президентских выборов в Белоруссии, Владимир Жириновский поддержал протесты в республике. 16 августа лидер ЛДПР призвал возвращать территории в состав России, в том числе и Белоруссию.

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