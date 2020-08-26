Вашингтон, 26 августа 2020, 01:28 — REGNUM Кандидат на предстоящих президентских выборах в США от демократов Джо Байден, чтобы одержать победудолжен не соглашаться с проигрышем в день выборов в случае небольшого преимущества кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом заявила бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон в эфире телеканала Showtime.
По ее мнению, процесс оглашения результатов голосования может затянуться, а Трамп будет сопротивляться до последнего.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден менее умен Хиллари Клинтон, но приятнее, чем как человек.
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