Вашингтон, , 01:28 — REGNUM Кандидат на предстоящих президентских выборах в США от демократов Джо Байден, чтобы одержать победудолжен не соглашаться с проигрышем в день выборов в случае небольшого преимущества кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом заявила бывший американский госсекретарь Хиллари Клинтон в эфире телеканала Showtime.

По ее мнению, процесс оглашения результатов голосования может затянуться, а Трамп будет сопротивляться до последнего.

Хиллари Клинтон «Джо Байден не должен признавать поражение ни при каких обстоятельствах, поскольку, я считаю, что это затянется. Полагаю, что все-таки он выиграет, если мы не отступим ни на шаг и если мы будем так же внимательны и непреклонны, как и другая сторона».

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа президент США Дональд Трамп заявил, что Джо Байден менее умен Хиллари Клинтон, но приятнее, чем как человек.

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