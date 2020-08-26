Триполи, , 00:57 — REGNUM Акции протеста за отставку Правительства национального согласия (ПНС) во главе с премьер-министром Фаизом Сарраджем собрали несколько тысяч человек в ливийской столице Ливии Триполи, 25 августа сообщает портал Al Marsad.

Собравшиеся на улицах недовольны обнищаем население и коррупцией. Демонстрации проходят в городе третий день подряд.

Напомним, ранее Фаиз Саррадж выступил по телевидению и пообещал согражданам провести срочные перестановки в правительстве, а также найти и осудить коррупционеров.

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