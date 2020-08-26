Никосия, , 01:03 — REGNUM Президент Кипра Никос Анастасиадис в ходе телефонного разговора, состоявшегося 25 августа, призвал Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша лично вмешаться в ситуацию вокруг угроз Турции открыть для туристов и бизнеса курортную часть кипрского города Фамагуста Варошу в нарушение резолюций СБ ООН. Об этом журналистам сообщил официальный представитель правительства Кипра Кириакос Кушос.

«Президент призвал к вмешательству генерального секретаря и повторил своё предложение сформировать двухобщинный комитет для того, чтобы провести исследование реконструкции города и возвращения законных жителей закрытого города», — заявил Кушос.

По его словам, намерения Турции открыть Вароши противоречат резолюциям СБ ООН и «негативно скажутся на любых усилиях по возобновлению переговоров с того места, на котором они остановились в Кран-Монтане» в 2017 году.

Отмечается, что в телефонном разговоре Анастасиадис описал Гутеррешу негативные последствия, к которым могут привести проводимые турецкими кораблями буровые работы в исключительной экономической зоне Кипра и одностороннее открытие Вароши. Эти действия, по мнению президента Кипра, свидетельствуют о намерении Турции окончательно отказаться от ранее согласованных основ для решения кипрской проблемы.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года заместитель премьер-министра Турецкой Республики Северного Кипра и по совместительству министр иностранных дел страны Кудрет Озерсай заявил о неразумности и нелогичности ситуации, «когда такое место, как Вароша, является военной зоной».

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