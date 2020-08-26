Белград, , 00:49 — REGNUM Президент Сербии Александр Вучич 25 августа в интервью для Радио и Телевидения Сербии сообщил о том, что в настоящее время сербская сторона уже ведет подготовку к встрече с лидерами Косово в Вашингтоне 4 сентября, однако повестка встречи до сих пор неясна.

По словам сербского лидера, многие люди в Сербии легко бы решили пролемы и разругались в прездиентом США, но он не может себе этого позволить, поскольку это противоречит интересам страны, тем более, что Дональд Трамп ведёт более дружественную политику в отношении Сербии, чем его предшественники.

По словам Вучича, Белград готов к встрече «в десять раз лучше», чем Приштина:

Александр Вучич Могу сказать народу Сербии, что я для делегации, которую я возглавляю, и для всех нас это будет лютая ночь, непростая, но мы знаем свою работу.

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