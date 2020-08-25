Донецк, , 23:48 — REGNUM О шести случаях за сутки нарушения со стороны ВСУ дополнительных мер усиления перемирия на линии разграничения в ДНР сообщил 25 августа Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Пять нарушений зафиксированы на горловском направлении: два раза украинские военные проводили инженерные работы в районе посёлков Новгородское и Шумы.

Кроме того, возле Новолуганского и Водяного был замечен украинский беспилотник. В Жованке и в Шумах прогремели взрывы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сутки 23 августа ВСУ один раз нарушили условия допмер.

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