Москва, , 23:26 — REGNUM Государственный оборонный заказ был уточнен и скорректирован, заявил 25 августа заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко на форуме «Армия-2020».

По его данным, при уточнении гособоронзаказа вопросы развития корабельной группировки ВМФ России дальней морской зоны, задачи перевооружения, вопросы поддержки и развития оборонных предприятий Сибири и Дальнего Востока были учтены в полном соответствии с решениями президента России Владимира Путина.

«При уточнении государственного оборонного заказа в полном объеме учтены решения Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Владимира Путина в части развития корабельной группировки в дальней морской зоне, в части опережающего оснащения Вооруженных сил Российской Федерации, обеспечения поддержки и дальнейшего развития предприятий ОПК Дальнего Востока и Сибири», — сказал Алексей Криворучко.

Как сообщало ИА REGNUM, Международный военно-технический форум «Армия-2020» проходит с 23 по 29 августа 2020 года на территории парка «Патриот» в Московской области.

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