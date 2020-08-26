Приштина, 26 августа 2020, 00:27 — REGNUM Депутата парламента Косово из рядов Альянса за будущее Косово Хаджи Шалю 24 августа вызвали в качестве обвиняемого в Специальный трибунал по Косово в Гааге.
На своей странице в социальной сети Facebook политик опубликовал следующее:
Политик заявил, что стремление запятнать ценности и борьбу УЧК являются неприемлемыми.
Напомним, главой Альянса за будущее Косово является бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай.
Уже на следующий день в Гаагу был вызван ещё один бывший боец УЧК Эсет Уйкани.
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