Приштина, , 00:27 — REGNUM Депутата парламента Косово из рядов Альянса за будущее Косово Хаджи Шалю 24 августа вызвали в качестве обвиняемого в Специальный трибунал по Косово в Гааге.

На своей странице в социальной сети Facebook политик опубликовал следующее:

Совпадение это или нет, в 22-ю годовщину смерти мучеников из 121-й бригады (речь идет о бойцах УЧК — Освободительной армии Косово — ИА REGNUM), когда мы поминаем кончину моего соратника Исмета Яшари-Куманова и других павших в чистой и справедливой борьбе УЧК — я, командир этой бригады, получил приглашение от Специального трибунала по Косово в Гааге в качестве обвиняемого, и буду обязан предстать там 8 октября этого года.

Политик заявил, что стремление запятнать ценности и борьбу УЧК являются неприемлемыми.

Напомним, главой Альянса за будущее Косово является бывший премьер-министр Косово Рамуш Харадинай.

Уже на следующий день в Гаагу был вызван ещё один бывший боец УЧК Эсет Уйкани.

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