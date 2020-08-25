Белград, , 23:22 — REGNUM Группа сербских интеллектуалов и общественных деятелей 25 августа в Белграде подала в суд иск против президента страны Александра Вучича из-за угрозы, которую его действия представляют для конституционного порядка и территориальной целостности Сербии.

Заявители подчеркивают, что Вучич выступает за разграничение между южным сербским краем Косово и Метозия и центральной частью государства, что напрямую противоречит основному закону страны. От компетентных органов они требуют срочного рассмотрения иска и проведения соответствующего расследования.

«Обращаем внимание на то, что Александр Вучич, занимая должность главы государства, собственную личную идею, сформулированную на базе частной «платформы» якобы для решения косовского вопроса посредством антиконституционного разграничения и обмена территориями, предложил в форме частной сделки иллегальным органам в Приштине и Хашиму Тачи (лидер косовских сепаратистов — ИА REGNUM), злоупотребив таким образом собственной властью», — передает портал Srbininfo текст заявления.

Среди заявителей — академик Сербской академии наук и искусств, профессор юридических наук Коста Чавошки, профессор филологического факультета Университета в Белграде Мило Ломпар, профессор Университета в Косовской Митровице Деян Мирович, бывший депутат сербского парламента Марко Якшич, оппозиционный политик Драгана Трифкович.

Напомним, что ранее президент Сербии Александр Вучич инициировал «внутренний диалог» о Косово и Метохии. В инициативе, которая была задумана как широкое общественное обсуждение решений косовского вопроса, так и не приняли участие все слои общества. В итоге Вучич выступил с тезисом о том, что сербам и албанцам необходимо договориться о разграничении края. Позже президент сепаратистского Косово Хашим Тачи заявил о том, что Приштина может согласиться только на «коррекцию границы», которая подразумевает присоединение к Косово трех муниципалитетов центральной Сербии — Прешево, Медведжи и Буяноваца.